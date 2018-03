Hornbach timmert in buitenland aan de weg

De Duitse keten van bouwmarkt- en tuincentrumwinkels Hornbach heeft in 2017 de omzet voor het eerst boven 4 miljard euro zien stijgen. Met name in de doe-het-zelfwinkels buiten de Duitse thuismarkt deed Hornbach goede zaken.

De totale omzet steeg met ruim 5 procent tot 4,1 miljard euro. Op de Duitse thuismarkt nam de verkoop met 1,5 procent toe, terwijl elders in Europa de omzet met 9 procent steeg. Hornbach heeft winkels in negen Europese landen. In totaal gaat het nu om 156 vestigingen. De onderneming is ook actief als groothandel in bouwmaterialen.

In Nederland telt Hornbach veertien locaties. Onlangs werd nog een nieuwe vestiging in Zwolle geopend. De keten is nu 21 jaar actief op de Nederlandse markt.