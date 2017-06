Hornbach profiteert van goed klusweer

Hornbach heeft in het eerste kwartaal goede zaken gedaan met dank aan het goede weer. De omzet pakte mede daardoor hoger uit, zo meldde de Duitse keten van bouwmarkten met tuincentra vrijdag.

De opbrengsten van Hornbach kwamen in de eerste drie maanden van het jaar 7,1 procent hoger uit op bijna 1,2 miljard euro. De brutowinst (ebit) groeide met ruim 21 procent nog harder tot 92,7 miljoen euro. Daarbij werd geprofiteerd van verbeterde winstmarges en kostenbesparingen.

Het grootste deel van de verkoopstijging werd behaald buiten Duitsland. De verkopen in eigen land groeiden met 3,6 procent, tegenover 10,7 procent over de grens. Het bedrijf heeft dertien vestigingen in Nederland, waaronder een nieuwe megastore in Den Haag.

Hornbach bevestigde zijn verwachtingen voor het hele jaar.