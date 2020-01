Hornbach opent vijftiende bouwmarkt in Nederland

Hornbach heeft in Duiven, vlak bij Arnhem, een nieuwe bouwmarkt geopend. Volgens de doe-het-zelfketen gaat het om de grootste bouwmarkt van Gelderland. Het is tevens het eerste Hornbach-filiaal in die provincie, en de vijftiende in Nederland.

Aan de nieuwe winkel ging een juridische strijd vooraf. Winkels uit de omgeving waren het niet eens met de komst van Hornbach als nieuwe concurrent. Uiteindelijk gaf de Raad van State toch groen licht voor de vestiging.

Het Duitse familiebedrijf opende 23 jaar geleden zijn eerste Nederlandse winkel, in Zaandam. Kansen om nog verder te groeien ziet Hornbach naar eigen zeggen volop. Op de planning staan nieuwe bouwmarkten in Apeldoorn, Almelo, Enschede, Nijmegen en Rotterdam. De ambitie is om uiteindelijk ongeveer 25 vestigingen te hebben in Nederland. Ook bestaande vestigingen worden waar mogelijk uitgebreid, bijvoorbeeld met een zogeheten drive-in waar grote bouwmaterialen direct kunnen worden ingeladen.

Hornbach heeft winkels in meerdere landen. Alles bij elkaar werken er bij het ruim 140 jaar oude bedrijf meer dan 21.000 mensen.