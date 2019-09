Hornbach groeit harder dan de markt

Doe-het-zelfketen Hornbach is in het eerste halfjaar harder gegroeid dan de totale markt in Nederland. Bovendien groeide de van oorsprong Duitse keten in Nederland voor het achttiende kwartaal op rij. Het Duitse moederbedrijf zag omzet en winst ook stijgen.

De Nederlandse tak van Hornbach zag de omzet met dubbele cijfers toenemen, terwijl de hele branche met 3 procent steeg. De bouwmarktketen breidt dan ook nog altijd uit in Nederland, zegt directeur Evert de Goede die uitkijkt naar de opening van de vijftiende vestiging begin volgend jaar in Duiven. Hornbach heeft daarna nog diverse vestigingen op de planning staan. „Ik verwacht niet dat de teller bij twintig blijft steken.”

Het hele Hornbach-concern boekte een omzet van 1,3 miljard euro in het tweede kwartaal dat eind augustus afliep. Dat was 9 procent meer dan de 1,2 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De doe-het-zelfketen verkocht ongeveer net zoveel in Duitsland als in de rest van Europa. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 102,4 miljoen euro, ruim een kwart meer dan 81,5 miljoen euro uit het tweede kwartaal van vorig jaar.