Hornbach denkt dat omzetval door corona uitblijft

Hornbach verwacht de omzet in zijn lopende boekjaar op peil te kunnen houden ondanks de coronacrisis. Volgens de doe-het-zelfketen waren in meerdere landen afgelopen tijd diverse winkels dicht. Maar het bedrijf gaat er vanuit dat de terugloop daar wordt gecompenseerd door hogere verkopen in de wel geopende vestigingen.

Sinds 6 mei zijn alle 160 filialen van Hornbach weer toegankelijk. De directie ziet voor de komende maanden nog wel veel economische risico’s, die een negatief effect op de omzet- en winstontwikkeling kunnen hebben. Het bedrijfsresultaat van het Duitse familiebedrijf zal dit jaar waarschijnlijk iets lager uitkomen.

In het afgelopen gebroken boekjaar, dat eind februari afliep, lukte het Hornbach nog om de omzet op te voeren, met dik 8 procent tot ruim 4,7 miljard euro. Daarnaast ging de winst flink omhoog. Gecorrigeerd voor resultaten van minderheidsbelangen steeg de winst met meer dan 64 procent procent tot ruim 123 miljoen euro.

„Het zijn uitstekende resultaten, maar ze lijken uit een tijd te komen die alweer ver achter ons ligt”, zegt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Bouwmarkt Nederland. „We werken nu in een totaal andere situatie vanwege Covid-19.” Hornbach is sinds 1997 actief in Nederland en heeft hier inmiddels vijftien vestigingen.