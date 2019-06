Hornbach bouwt omzet verder uit

Hornbach heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet in Nederland met dubbele cijfers zien groeien. Daarmee presteerde de van oorsprong Duitse keten van bouwmarkt- en tuincentrumwinkels naar eigen zeggen beter dan de Nederlandse doe-het-zelfbranche. Exacte bedragen voor Nederland werden door het bedrijf niet gemeld.

Algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland kijkt terug op een „prachtig eerste kwartaal”. Hornbach telt in Nederland momenteel veertien vestigingen en een webshop.

In eigen land zag Hornbach de opbrengsten met 8 procent groeien tot 730 miljoen euro. In de rest van Europa, waar Nederland onder valt, was de omzet 608 miljoen euro. Dat is ruim 10 procent meer dan een jaar eerder. De totale omzet van het moederbedrijf steeg met 9,1 procent tot 1,3 miljard euro. De vergelijkbare opbrengsten, dus exclusief het effect van nieuw geopende winkels, stegen op jaarbasis met 7,8 procent. De brutowinst steeg met 22 procent tot 96,9 miljoen euro. Dat kwam onder meer door minder investeringen.