Hornbach blijft profiteren van ‘klus-trend’

De Duitse doe-het-zelfketen Hornbach blijft met dubbele cijfers groeien, ondanks beperkte openingstijden wegens het coronavirus. Volgens Hornbach komt dat mede door een „klus-trend” die zou zijn ontstaan doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 22,7 procent tot bijna 1,6 miljard euro. Een aanzienlijk deel van die groei komt op het conto van Nederlandse vestigingen, stelt algemeen directeur voor Nederland Evert de Goede. Daarnaast kwamen onlinebestellingen in een stroomversnelling.

In Nederland heeft Hornbach verdere uitbreidingsplannen. Zo staat de opening van een nieuwe bouwmarkt in Apeldoorn op de planning, waarmee er in totaal zestien Hornbach-filialen in Nederland zijn. Ook in Enschede opent de doe-het-zelfketen een winkel, en er zijn vergevorderde plannen voor een vestiging in Nijmegen.

Het Duitse moederbedrijf was dankzij kostenvoordelen ook veel winstgevender dan een jaar eerder. De nettowinst nam met 60 procent toe tot 112 miljoen euro. Hornbach kijkt nu positiever vooruit naar de rest van het jaar voor wat betreft de omzetgroei en operationele winst.