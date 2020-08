Horlogerie van Manen desinfecteert zijn producten met UV-C-licht

Horlogerie van Manen in Veenendaal was de eerste winkel in Nederland die het toepaste: producten, zoals in dit geval horloges, ringen en armbanden, desinfecteren met behulp van UV-C-licht. „De aanschaf van dit apparaat is een goede keuze geweest”, stelt eigenaar Rijk van Manen (48) tevreden vast. „Veiligheid gaat voor mij boven alles.”

De klokkentoren met puntdak maakt de precieze locatie van de juwelierszaak van ver zichtbaar. De ouders van Rijk startten in 1959 met de verkoop van horloges. Door de tijd heen groeide het bedrijf en werd het pand enkele malen vergroot. Op de bovenverdieping bevindt zich een atelier waar goudsmeden en klokkenmakers reparaties en overige werkzaamheden uitvoeren. Begin deze eeuw onderging de directe omgeving, aan de oostkant van het centrum, een gedaanteverwisseling. Herinrichting maakte er een modern winkelgebied van.

Rijk, die in Schoonhoven de opleiding tot goudsmid en juwelier volgde, nam in 1996 de onderneming over. Die telt momenteel zo’n dertig personeelsleden, onder wie veel parttimers. Zij beschikt over een breed assortiment, met bijvoorbeeld horloges van 30 euro tot wel –al zijn de allerduurste exemplaren niet op voorraad– 10.000 euro. Veel klanten komen van buiten de regio.

Op zondag 15 maart moest de horeca vanwege de coronauitbraak per direct stoppen. Van Manen besloot de dag erna „voor de zekerheid” eveneens dicht te blijven. „Dat was nog nooit gebeurd, zelfs niet in vakantieperioden. De overheid verplichtte het ons ook niet, maar je neemt het serieus en je wilt niet een besmettingshaard worden. Wij oefenen tenslotte een vorm van contactberoep uit, denk maar aan het passen van ringen.”

Maatregelen

Na vijfenhalve week ging de winkel weer open. Ondertussen waren de nodige maatregelen gerealiseerd. Spatschermen op de tafels scheiden nu verkoper en klant. Een zithoekje is verwijderd. Op de vloer zijn gele lijnen aangebracht om mensen te helpen de anderhalve meter afstand te bewaren. Voor de ingang –je betreedt het pand via een sluis– staat een stoplicht. Als binnen het toegestane aantal personen is bereikt, springt het op rood en moet een volgende bezoeker buiten wachten. Extra ventilatie verbetert de luchtkwaliteit.

Maar de juwelier onderscheidt zich vooral door ontsmetting van zijn producten met UV-C-licht. Het oogt als een magnetron. Het uurwerk of sieraad wordt in een frituurmandje gelegd en daarna in het apparaat (aanschafkosten 3500 euro) gezet. Dertig seconden schijnt het blauwkleurige licht. Het vernietigt tot meer dan 99 procent van alle virussen en bacteriën op het oppervlak.

Simpele techniek

Van Manen vertelt: „Een horloge met een leren band moet je niet in alcohol onderdompelen. Desinfecteren op die manier is dus niet mogelijk. Onze zoon wist dat ze in het ziekenhuis in Leiden sinds vorig jaar met UV-C-licht werken, voor het reinigen van operatiekamers en stethoscopen. Ik heb contact gezocht met de leverancier, die de apparaten importeert uit Italië en ze tot dan alleen verkocht aan de medische sector. Binnen anderhalve week stond er een in de winkel.

Het gaat om een relatief simpele techniek. Ultraviolet licht krijgen we van de zon. De varianten A en B dringen tot op de aarde door. C wordt tegengehouden in de dampkring, blootstelling daaraan is gevaarlijk. Om te desinfecteren wek je het kunstmatig op.

In hoeverre corona zich verspreidt via het aanraken van voorwerpen, weten we niet. De virologen verschillen daarover van mening. Maar wat mij betreft doen we er alles aan om de risico’s te beperken.”

De UV-aanpak wordt nog niet veel toegepast. Dat zal vast veranderen, verwacht Van Manen. „Je kunt zo’n lamp in een kleinere of grotere ruimte aanbrengen en daarmee, als er geen mensen aanwezig zijn, die hele ruimte desinfecteren. Je kunt de lucht er zelfs mee behandelen. Deze techniek biedt volop mogelijkheden.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 23 in een serie. Volgende week deel 24.

serie

Bedrijf & corona

Bedrijf: Horlogerie van Manen

Waar: Veenendaal

Activiteit: juwelier

Sinds: 1959

Omzet: ruim vijf weken dicht geweest, daarna „weer redelijk op normale niveau”