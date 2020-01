Horlogeboer Richemont verkocht meer tijdens de feestdagen

De Zwitserse maker van luxehorloges en juwelen Richemont heeft tijdens de feestdagenperiode meer verkocht. Het bedrijf had nog wel last van de aanhoudende protesten in Hongkong, maar groei in andere markten als Europa en de Verenigde Staten compenseerde dat.

Richemont deed het vooral goed met juweliersketens als Cartier en Van Cleef & Arpels. Op dat gebied neemt de concurrentie wel toe nu de Amerikaanse juweliersketen Tiffany’s is overgenomen door het Franse luxeconcern LVMH. Bij de luxehorloges zorgde forse groei in China ervoor dat een neergang in Hongkong werd gecompenseerd.

De verkoop aan groothandelaren kwam vrijwel gelijk uit aan een jaar eerder. Daarmee tonen de Zwitsers wel vooruitgang in het schrappen van relaties met groothandelaren die niet voldoende presteerden, want de afgelopen jaren was die omzet gedaald. Bij de onlinedistributietak werd een teleurstellende groei van 2 procent behaald. Daar waren toegenomen concurrentie op prijs en stormschade aan een distributiecentrum voor de website Mr Porter debet aan.

De totale omzet in de laatste drie maanden van 2019 kwam uit op een kleine 4,2 miljard euro. Dat was een toename van 4 procent.