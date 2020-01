Horecava in teken van voedselverspilling

In de RAI in Amsterdam is maandag de Horecava van start gegaan. De 64e editie van de jaarlijkse horecavakbeurs staat onder meer in het teken van voedselverspilling.

Een van de bezoekers was minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij was aanwezig bij de finale van de landelijke Food Waste Challenge, een campagne in de horecasector om voedselverspilling tegen te gaan. Tijdens de finale werden de resultaten van de ‘challenge’ bekendgemaakt – uitgedrukt in bespaarde euro’s, gerealiseerde CO2-reductie en het aantal bespaarde kilo’s op jaarbasis.

Horecava is naar eigen zeggen de grootste, innovatieve en inspirerende vakbeurs in Nederland voor de wereld van buitenshuis eten, drinken en slapen. De beurs is nog tot en met donderdag geopend.