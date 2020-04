Horecasluitingen slecht nieuws voor drankenmaker Pernod Ricard

De Franse drankenproducent Pernod Ricard kampt met een forse omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Vooral de sluiting van de horeca in verschillende landen wordt door de maker van onder meer Absolut wodka gevoeld in de cijfers. Het bedrijf zag de omzet in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar met 15 procent dalen tot 1,7 miljard euro.

De horeca-verkopen zijn doorgaans goed voor een kwart van de afzet van Pernot Ricard. Tussen medio maart en eind juni verwacht de onderneming bij deze afzetkanalen ook geen geld te zullen verdienen. Eerder kampte de onderneming vanwege de crisis in China met dalende verkopen. De eerste negen maanden van het boekjaar daalde de verkoop op eigen kracht met 2 procent.

Voor het hele boekjaar dat loopt tot en met juni rekent Pernod Ricard op een val van de operationele winst met circa 20 procent. Het bedrijf kondigde aan in de kosten te zullen gaan snijden. Zo werd onder meer een aandeleninkoopprogramma stopgezet. Wel zal het bedrijf dividend uitkeren.