‘Horecaondernemers willen hun zaak massaal verkopen’

Horecaondernemers doen door de coronacrisis hun bar of restaurant massaal in de verkoop. Nu deze bedrijven door de tweede golf aan coronabesmettingen hun deuren noodgedwongen moeten sluiten, is dat vaak het laatste zetje om een nieuwe eigenaar te zoeken. Dat zorgt voor grote drukte bij horecamakelaars, stelt makelaardij Knook & Verbaas.

Na de eerste lockdown nam het aanbod van horecazaken in de verkoop al met 30 procent toe bij Knook & Verbaas. Nu er een tweede golf aan coronabesmettingen aan de gang is in Nederland, ligt het aantal aanvragen om horecabedrijven in de verkoop te doen 28 procent hoger dan vorig jaar, zegt makelaar Marcel Verbaas.

Die verkoopdrift komt door een „gitzwart scenario” dat voor veel horecabedrijven nu realiteit dreigt te worden. „De loonkosten en huurkosten lopen gewoon door en geld verdienen met de afhaal wordt ook steeds lastiger”, zo stelt het kantoor, dat vooral in de regio Rotterdam, Zeeland en Noord-Brabant actief is. „Ondernemers zien de bodem in zicht raken.”

„Op dit moment hebben we 200 ondernemingen in de verkoop. In 2019 hadden we er in totaal 89 verkocht”, zegt Verbaas. Het is volgens hem op dit moment nog goed mogelijk om kopers te vinden voor horecazaken, omdat branchegenoten met genoeg geld in kas mogelijkheden zien om goedkoop uit te breiden. „De waarderingen zijn lager dan vorig jaar, soms een kwart lager.”