Horeca zoekt tienduizenden obers en koks

Hotels, restaurants en andere bedrijven in de horecasector hebben de komende jaren in totaal bijna 100.000 extra medewerkers nodig. Het totale aantal medewerkers groeit in de periode tot 2025 van 443.900 begin vorig jaar naar 540.800.

De groei van de sector heeft meerdere oorzaken, melden brancheverenigingen Koninklijke Horeca Nederland en Stichting Vakbekwaamheid Horeca na onderzoek. De economie groeit, maar er wordt ook meer geld uitgegeven aan vrijetijdsbesteding en toerisme. Mensen eten en drinken vooral vaker buiten de deur.

De organisaties verwachten dat het lastig kan worden om voldoende personeel te vinden. Daarin staan horecaondernemers niet alleen. Door de krappe arbeidsmarkt is dat voor steeds meer werkgevers een probleem.