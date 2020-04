Horeca zet vraagtekens bij crisissteunaanvraag Booking.com

Boekingssites als Booking.com en andere platforms, die noodsteun aanvragen bij de Nederlandse overheid om de crisis door te komen, zouden ook gelijk aan strengere regels moeten worden onderworpen. Dat pleidooi houdt Koninklijke Horeaca Nederland (KHN), die de aanvraag voor noodsteun van Booking.com hoogst opvallend vindt.

Volgens de organisatie bracht Booking.com de voorbije periode duizenden hoteliers in de problemen door bijvoorbeeld asociaal terugboekbeleid. Het bedrijf toonde volgens KHN nagenoeg geen begrip voor de hoteliers en gebruikte deze periode vooral om haar eigen kasstroom op gang te houden. „Steun aan Booking.com zou dan ook gepaard moeten gaan met hervorming van de platformmarkt”, aldus de horecabrancheclub.

Dat Booking.com aanspraak maakt op noodsteun is volgens KHN „een hard gelag” voor de duizenden kleine horecaondernemers die buiten deze steunmaatregelen vallen en de duizenden hotels die in de afgelopen maanden door Booking.com zijn gedupeerd. KHN dringt er ook bij de Nederlandse overheid op aan de steunmaatregelen snel te hervormen.

KHN-directeur Dirk Beljaarts wijst onder meer op de seizoensafhankelijke bedrijven, zoals strandpaviljoens, die geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Hetzelfde geldt voor bedrijven die nog maar net gestart zijn. „Het is natuurlijk niet uit te leggen dat deze ondernemers en hun medewerkers in de kou staan terwijl Booking.com vooraan in de rij staat. Voordat dit gebeurt moeten eerst de problemen voor de seizoensbedrijven worden opgelost.”

Volgens Booking.com staat de reissector door de pandemie en de opgelegde reisrestricties onder een ongekende druk en is niemand in de reiswereld daar immuun voor. „Alle partijen in de branche hebben een gedeeld belang, en dat is deze crisis te overleven en onze werknemers te ondersteunen”, aldus een woordvoerder.

Het steunprogramma helpt Booking.com naar eigen zeggen om de werknemers te beschermen. Ook ondersteunt het de financiële gezondheid op de korte termijn, zodat kan worden gewerkt aan langetermijnherstel zodra de reisindustrie weer op gang komt als deze moeilijke periode voorbij is. Het management van Booking.com kondigde eerder aan een vijfde van het salaris in te leveren, in aanvulling op de salarisbeperkingen die het bestuur zichzelf ook al oplegde.