Horeca toost op 9 oktober op de sector

De horecabranche gaat op 9 oktober een landelijke toost uitbrengen op de sector en nodigt iedereen uit om mee te doen, of het nou thuis is of in een horecazaak. Voor de tweede Nationale Horecadag hebben verschillende organisaties, ondernemers en scholen de handen ineengeslagen. „Het moet geen feestdag worden, maar wel een dag waarop de horeca positiviteit uitstraalt”, vertelt een woordvoerder van de organisatie.

„Het zijn zware tijden voor de horeca, maar als branche hebben we laten zien bijzonder veerkrachtig en innovatief te zijn”, reflecteert Ricardo Eshuis, directeur van Stichting Vakbekwaamheid Horeca, op de coronacrisis. „Het is geen periode om te feesten, maar wel een periode waarin je behoefte hebt aan een feestje”, zegt hij. Ook onder meer sterrenchef Ron Blaauw doet mee met de actie. „De horeca is en zal altijd de huiskamer van Nederland blijven. Ik ben ontzettend trots op alle horecatoppers”, aldus Blaauw.

De eerste Nationale Horecadag was vorig jaar op 21 mei. Die was toen mede bedoeld om studenten en werkzoekenden naar de sector te lokken vanwege personeelsgebrek.