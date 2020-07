Horeca-ondernemers sluiten acties tegen coronaregels niet uit

Als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep tot versoepelingen voor de horecabranche, sluiten ondernemers in de sector acties niet uit. Dat zegt voorzitter Rober Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Ik ben me nog niet aan het voorbereiden op een gang naar het Malieveld, maar ik vraag me af in hoeverre onze leden zich aan de coronamaatregelen blijven houden als de situatie steeds nijpender wordt.”

Afgelopen week kondigde KHN een dagvaarding tegen de Nederlandse staat aan, waarin de branchevereniging eist dat de NOW-regeling voor loondoorbetaling met terugwerkende kracht geldt en vanaf 1 juni opgevolgd wordt door een vervolg-WW voor medewerkers. Ook moet er een mkb-noodfonds en huurkorting of huurcompensatie voor horeca-ondernemers komen.

KHN wil ook af van de 1,5 meterregel voor groepen tot en met negen personen en op de terrassen. KHN noemt de huidige coronaregels voor de horeca willekeurig en vindt dat ze „haaks staan op op andere versoepelingen die wel zijn doorgevoerd”. Het kabinet had tot afgelopen vrijdag 12.00 uur om te reageren, maar liet weten niet op de eisen in te gaan.

Als het kort geding tot niks leidt, zal Willemsen met de leden moeten overleggen over de volgende stap. „Ik sluit niks uit, maar voor nu hebben we goede hoop op deze juridische gang. Het kort geding is er nog niet. We wachten het nog even af. Het is echt aan het kabinet om nu toenadering te zoeken.”

Uit faillissementscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek eerder op maandag dat vooral in de horeca relatief harde klappen vielen de afgelopen maand. Volgens Willemsen komt dat door de schuldenlast die horeca-ondernemers hebben opgebouwd door loonbelasting, achterstallige huren en pensioenen. Willemsen vindt de aantallen tot nu toe nog laag, maar schat in dat vier op de tien zaken moet vrezen voor het voortbestaan.

Discotheken en clubs mogen nog niet open en hebben dus geen inkomsten, zegt hij. „Echte bruine cafés, de natte sector, hebben het heel moeilijk. Restaurants doen het wat beter, voor hotels hangt het af waar ze zitten. Bedrijfsgerelateerde activiteiten zoals cateraars vallen tegen omdat mensen nog thuiswerken.”

Afgelopen week becijferde het economische bureau van ING dat de omzet in de horeca dit jaar met 30 tot 40 procent krimpt door de coronavoorschriften. De horeca kan dit jaar en volgend jaar nog niet rekenen op een volledig herstel vanwege veranderende voorkeuren van consumenten en een algehele economische krimp.