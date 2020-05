Horeca-ondernemer Meyer: gematigd positief over maatregelen

Horeca-ondernemer Laurens Meyer, die vorige week dreigde zijn ruim vijftig kroegen te heropenen als de overheid de sector geen perspectief zou bieden, is gematigd positief na het horen van de maatregelen die premier Mark Rutte woensdag bekendmaakte. „De versoepeling biedt enige verlichting, maar ik denk dat voor een groot deel van de horeca er nog geen licht is aan het eind van de tunnel,” zegt Meyer.

Al zijn zaken gaan op 1 juni weer open. Meyer verwacht dat hij daarmee ongeveer 30 procent van zijn normale omzet kan draaien. „Lang niet genoeg natuurlijk, om je vaste personeel in dienst te houden, maar het is wat. Ik ben blij dat we in ieder geval weer aan de slag kunnen.”

Dinsdag zei Meyer dat zaken met een groot terras of aan zee meer geholpen zijn dan de kleintjes. Hij riep op tot meer perspectief voor de horeca. „In Duitsland en Spanje mogen cafés eerst gedeeltelijk open en daarna helemaal. Met zoiets kun je aan de slag.”

Meyer plaatste nog wel een kanttekening bij de datum van maandag 1 juni. „Volgens mij is dat tweede pinksterdag. Zo’n maatregel moet je eigenlijk voor Pinksteren in laten gaan.”