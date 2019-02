Hoornbeeck start vacaturebank

Het Hoornbeeck College heeft donderdag een vacaturebank gelanceerd voor oud-studenten van de school.

Doel is dat bedrijven en instellingen op deze manier makkelijk in contact komen met werkzoekenden in het examenjaar of die al een diploma hebben behaald.

De toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar afgestudeerden deed de mbo-school besluiten een vacaturebank in te richten die primair is bedoeld voor haar alumni. Zij kunnen daar terecht voor een overzicht van openstaande arbeidsplaatsen die aansluiten bij hun beroepsopleiding. Een maandelijkse mailing houdt de (oud-)studenten op de hoogte van de laatste vacatures.

Werkgevers kunnen gratis een vacature plaatsen. In ruil daarvoor vraagt de school bereidheid om gastlessen te geven of een bedrijfsbezoek te organiseren.

Het Hoornbeeck College biedt het platform aan omdat het „van betekenis wil zijn in de zoektocht naar een goede werkomgeving voor (oud-)studenten en goede werknemers voor bedrijven en instellingen.”

De vacaturebank is onderdeel van HoornBACK, het netwerk van oud-studenten van het Hoornbeeck College. Jaarlijks organiseert dit platform meerdere bijeenkomsten voor alumni.