Hoop uitstel brexit stuwt beurzen

De Europese beurzen wisten vrijdag voort te borduren op de winsten van een dag eerder. De hoop dat de brexit wordt uitgesteld zorgde voor opluchting onder beleggers. Op het Damrak schoot Wessanen omhoog door een overnamebod op het natuurvoedingsbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 548,17 punten. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 778,94 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen 0,5 procent.

De FTSE-index in Londen won 0,4 procent. Het Britse Lagerhuis nam donderdagavond een motie aan om de brexitdeadline te verlengen. Het is nu aan de EU-leiders van de 27 andere lidstaten om unaniem in te stemmen met het verzoek tot uitstel van de huidige deadline van 29 maart.

Wessanen steeg 17,5 procent tot 11,68 euro bij de kleinere bedrijven. Het bedrijf is in gesprek met een consortium onder leiding van investeerder PAI Partners over een overnamebod van circa 880 miljoen euro. Het bod bedraagt 11,50 euro per aandeel. Volgens analisten van KBC Securities is er ruimte voor een hoger bod op het natuurvoedingsbedrijf. Het aandeel Wessanen sloot donderdag al 5 procent hoger.

Koploper bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 4 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 0,4 procent.

Het Duitse fintech-bedrijf Wirecard kelderde ruim 9 procent in Frankfurt na een adviesverlaging door Citi. Volkswagen daalde 0,1 procent. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC spant een rechtszaak aan tegen het Duitse autoconcern vanwege het emissieschandaal.

Hennes & Mauritz (H&M) zakte 3,7 procent in Stockholm na tegenvallende omzetcijfers over het eerste kwartaal. In Brussel won Greenyard bijna 7 procent. Het Belgische groenten- en fruitconcern gaat dit jaar tot 422 banen schrappen als onderdeel van een reorganisatie om de resultaten te verbeteren en kosten te besparen.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1301 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 58,56 dollar. Brent kostte 0,4 procent minder op 66,98 dollar per vat.