Hoop steunpakket VS stuwt beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend licht vooruit. De hoop op een akkoord in Washington over extra stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen, zorgde op de eerste dag van het vierde kwartaal voor enig optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 550,85 punten. De MidKap won ook 0,6 procent, tot 810,50 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. De DAX in Frankfurt daalde een fractie door een fors koersverlies van Bayer.

Verzekeraar Aegon was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 5 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. Hekkensluiter was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 3,4 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 1,3 procent in de MidKap. KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met piloten is er nog geen principeakkoord. KLM heeft tot donderdag om bij het kabinet een pakket bezuinigingsplannen in te dienen. Dit herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die het bedrijf krijgt van de overheid.

Op de lokale markt maakte Renewi een koerssprong van 15 procent. De afvalverwerker is positiever gestemd over het resultaat voor het lopende boekjaar dankzij beter dan verwachte prestaties in de eerste jaarhelft.

Bayer raakte dik 10 procent kwijt in Frankfurt. De Duitse chemie- en farmaciereus trekt de broekriem verder aan vanwege de coronacrisis en wil 1,5 miljard euro extra besparen. Bayer sluit daarbij ingrepen in het personeelsbestand niet uit. In Londen kelderde Rolls-Royce 9,5 procent. De Britse vliegtuigmotorenmaker wil 6,5 miljard dollar ophalen om de coronacrisis door te komen.

In Stockholm steeg Hennes & Mauritz (H&M) 7 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zweedse kledingketen. STMicroelectronics dikte 6 procent aan in Parijs. De chipmaker denkt de verwachtingen voor 2020 te overtreffen dankzij een sterk derde kwartaal.

De euro stond op 1,1729 dollar, tegen 1,1725 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 39,97 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 42,07 dollar per vat.