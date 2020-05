Hoop op nieuw steunpakket stuwt Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een stevige winst begonnen aan de laatste week van mei. Berichten over een nieuw steunpakket van de Japanse overheid zorgden voor optimisme bij beleggers. Daarnaast zal de noodtoestand in het gebied rond hoofdstad Tokio, en de overige delen van het land waar die nog van kracht is, waarschijnlijk worden opgeheven. De beurs in Hongkong ging verder omlaag na de forse koersval op vrijdag.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1,7 procent hoger op 20.741,65 punten. Volgens zakenkrant Nikkei overweegt de Japanse regering een nieuw stimuleringspakket van meer dan 852 miljard euro om bedrijven te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Naar verwachting neemt het Japanse kabinet woensdag een besluit over het nieuwe stimuleringspakket. Vorige maand maakte het land al ruim een biljoen euro vrij om de economische klap van de pandemie op te vangen.

In Hongkong zette de Hang Seng-index de daling voort en noteerde tussentijds 0,4 procent lager. Vrijdag kelderde de index al 5,6 procent door de omstreden nieuwe „veiligheidswet” die China in de stad wil invoeren. De politie van Hongkong zette afgelopen weekeinde traangas in en verrichtte arrestaties bij een betoging van honderden mensen tegen het Chinese plan.

De beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,2 procent. De nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien verklaarde zondag dat de Verenigde Staten mogelijk sancties zullen opleggen tegen China als dat land ervoor kiest de veiligheidswet in te voeren om meer grip te krijgen op het autonome Hongkong. De Kospi in Seoul dikte 1,2 procent aan en de Australische All Ordinaries kreeg er 1,9 procent bij. In Singapore, India en Indonesië waren de beurzen gesloten vanwege nationale feestdagen.