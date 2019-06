Hoop op deal met Mexico stuwt Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met winsten gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden op hoopgevende geluiden dat de Verenigde Staten en Mexico deze week mogelijk alsnog een deal sluiten, waardoor de schadelijke economische sancties voor Mexico volgende week niet in werking hoeven te treden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.539,57 punten. De S&P 500 steeg eveneens 0,8 procent, naar 2826,15 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq er 0,6 procent bij kreeg op 7575,48 punten.

Handelsadviseur van het Witte Huis Peter Navarro liet weten dat de onderhandelingen met Mexico nog kans van slagen hebben. Dan zou Mexico wel aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Een daarvan is het voorkomen dat asielzoekers zomaar de VS binnengaan. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador is ook hoopvol dat de twee landen er nog samen uit komen.

Het sentiment op Wall Street ondervond tevens steun van president Jerome Powell van de Federal Reserve, die eerder aangaf open te staan voor eventuele renteverlagingen. Wel werden er zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepubliceerd.

Ford Motor ging 1,4 procent omlaag. Een Chinees dochterbedrijf van het autoconcern heeft een miljoenenboete gekregen wegens misbruik van zijn marktpositie. Het aanpakken van Ford wordt door velen gezien als een nieuwe waarschuwing van China aan de VS. Eerder liet Peking al weten pakketvervoerder FedEx te onderzoeken.

Verder kwam levensmiddelenproducent Campbell Soup met resultaten, net als softwarebedrijf Salesforce. Allebei kregen ze de handen van beleggers op elkaar. Hun aandelen noteerden respectievelijk 10 en dik 5 procent in de plus.

Beleggers leken ook het geloof in Uber weer wat terug te vinden. Voor het eerst sinds de rampzalige beursgang vorige maand kwam de koers weer op de introductiekoers van 45 dollar uit. Uber sloot ruim 5 procent hoger.

De olieprijzen gingen stevig omlaag na nieuwe cijfers over de olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent minder op 51,74 dollar. Brentolie daalde 2,1 procent in prijs tot 60,65 dollar per vat. De euro was 1,1223 dollar waard, tegen 1,1245 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.