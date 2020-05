Hoop op coronavaccin stuwt Nikkei

De Japanse effectenbeurs is dinsdag opnieuw hoger geëindigd en bereikte het hoogste niveau sinds 6 maart. Net als in Europa en op Wall Street zorgden de veelbelovende testresultaten bij een onderzoek naar een potentieel coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna voor optimisme bij beleggers. Ook de andere Aziatische beursgraadmeters gingen vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot met een winst van 1,5 procent op 20.433,45 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de industriële productie in Japan in maart met 3,7 procent is gedaald. Het cijfer was conform een eerdere schatting. Panasonic dikte 7 procent aan. Het bedrijf liet weten een sterke vraag te zien naar accucellen van zijn Amerikaanse partner Tesla en gesprekken te voeren met de maker van elektrische auto’s over een uitbreiding van hun gezamenlijke fabriek in Nevada.

SoftBank zakte daarentegen 2,8 procent. De Japanse telecom- en investeringsreus leed afgelopen jaar een recordverlies. Vooral bij investeringsfonds Vision Fund was het verlies enorm door de forse waardedaling van de belangen in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,8 procent hoger en de Kospi in Seoul kreeg er 2,2 procent bij. De beursgraadmeter in Shanghai bleef wat achter met een plus van 0,6 procent. De vrees voor een nieuwe virusuitbraak in de Chinese miljoenenstad Jilin in het noordoosten van het land, waar de lockdownmaatregelen zijn verscherpt, zorgde voor enige terughoudendheid. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg 1,9 procent.