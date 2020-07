Hoop op coronavaccin stuwt beurzen

De Europese aandelenbeurzen wonnen donderdag terrein. Bemoedigende testresultaten van een mogelijk coronavaccin door het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech zorgden voor optimisme bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten later op de dag al wordt vrijgegeven in plaats van op vrijdag. Op het Damrak werd BAM afgestraft na een winstalarm van de bouwer.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 565,86 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 763,10 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 1,8 procent bij.

BAM raakte 13 procent kwijt en was veruit de grootste daler bij de middelgrote bedrijven. Het bouwbedrijf verwacht in de eerste jaarhelft een verlies voor belastingen te lijden van 130 miljoen tot 150 miljoen euro als gevolg van de problemen door de coronacrisis en de aanhoudende malaise bij het onderdeel BAM International. Het bedrijf liet weten zijn activiteiten buiten Europa af te bouwen.

Sterkste stijger in de MidKap was fitnessketen Basic-Fit met een plus van 3,5 procent. In de AEX gingen staalconcern ArcelorMittal en ABN AMRO aan kop met winsten van ruim 5 procent. Chipbedrijf ASMI stond onderaan met een verlies van meer dan 2 procent.

TomTom won 2 procent bij de kleinere bedrijven. De navigatiespecialist gaat verkeersinformatie leveren aan het Amerikaanse autoconcern Ford. De twee ondernemingen hebben een meerjarig contract getekend. Laadpalenmaker Alfen zakte 1,5 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Op de lokale markt klom Fastned 3,3 procent. De uitbater van snellaadstations neemt het snellaadnetwerk van MisterGreen over voor bijna 2 miljoen euro.

In Londen dikte AB Foods ruim 5 procent aan dankzij een positief handelsbericht. De eigenaar van kledingketen Primark sprak van „geruststellende en bemoedigende” verkopen in de afgelopen weken na de heropening van veel van zijn winkels. Wirecard kelderde 26 procent in Frankfurt. De Duitse politie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de door een boekhoudschandaal geplaagde betalingsverwerker.

De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1256 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 40,05 dollar. Brentolie klom ook 0,6 procent in prijs, tot 42,35 dollar per vat.