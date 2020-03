Hoop op coronasteun zet Wall Street flink hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag stevig omhooggegaan. Gedurende de beursdag gingen de koersen op en neer, maar uiteindelijk was er sprake van een krachtig herstel na een van de slechtste beursdagen sinds de financiële crisis in 2008. De door de Amerikaanse president Donald Trump in het vooruitzicht gestelde hulp om de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, gaf steun aan de handel.

De Dow-Jonesindex sloot 4,9 procent hoger op 25.018,16 punten. De breed samengestelde S&P 500 won ook 4,9 procent tot 2882,23 punten, de grootste stijging op een dag sinds december 2018. Techbeurs Nasdaq pluste 5 procent tot 8344,25 punten.

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt de afgelopen dagen stevig toe in de Verenigde Staten. Bovendien hebben veel bedrijven last van maatregelen die in China en Europa worden genomen om de verspreiding van het virus te beteugelen. De Amerikaanse president Trump beloofde dinsdag met een pakket maatregelen te komen die de Amerikaanse economie ondersteunen. Ook wordt een korting of verlichting van de loonbelasting besproken met het Congres en belooft Trump dat de luchtvaartsector en cruiserederijen steun krijgen. De markt rekent verder op een nieuwe renteverlaging door de Federal Reserve deze maand.

Cruisemaatschappij Royal Caribbean schrapt zijn financiële doelstellingen voor dit jaar vanwege de effecten van het coronavirus. Het aandeel won vanwege de beloofde hulp van de regering toch 7 procent.

Luchtvaartmaatschappijen stegen ook. Delta Air Lines (plus 4,5 procent) gooide dinsdag zijn financiële verwachtingen voor het lopende kwartaal en het boekjaar overboord. American Airlines (plus ruim 15 procent) sneed op zijn beurt in de capaciteit. Southwest Airlines dikte 4,5 procent aan nadat de baas van de maatschappij in zijn eigen salaris sneed om kosten te besparen.

Olieprijzen toonden herstel na de stevige verliezen van maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg 11,1 procent in prijs tot 34,58 dollar en Brentolie werd 10 procent duurder op 37,79 dollar. Ook om een andere reden ging de aandacht uit naar oliefondsen. Lokale overheden in Hawaii klaagden onder meer ExxonMobil (plus 3,7 procent) en Chevron (plus 5,3 procent) aan om hun rol bij klimaatverandering.

De euro was 1,1304 dollar waard tegen 1,1317 dollar bij het slot van de Europese beurzen.