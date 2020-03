Hoop op biljoenensteun zet Wall Street flink hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met ruime winsten gesloten. De hoop dat het aanstaande Amerikaanse noodsteunpakket van 2 biljoen dollar de economische pijn van de coronapandemie kan verzachten had de overhand. Tegelijkertijd verwerkten beleggers een explosieve stijging van het aantal uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex eindigde 6,4 procent de plus op 22.552,17 punten. De S&P 500 klom 6,2 procent tot 2630,07 punten, waarmee de breed samengestelde graadmeter voor het eerst sinds februari drie dagen op rij is gestegen. Technologiebeurs Nasdaq won 5,6 procent tot 7797,54 punten.

Een kleine 3,3 miljoen Amerikanen klopten bij de overheid aan voor een uitkering, haast elf keer zo veel als een week eerder. Toch heerste op de handelsvloeren vooral optimisme over de effecten van het noodsteunpakket dat door het Congres wordt geloodst. Daar komt bovenop dat de Federal Reserve volgens centralebankpresident Jerome Powell nog genoeg slagkracht heeft om de economie te ondersteunen tijdens de pandemie.

Die geruststellende woorden zorgden voor winsten bij grote Amerikaanse banken. Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo en Goldman Sachs wonnen tot 9,9 procent.

Boeing werd bijna 14 procent meer waard. De vliegtuigbouwer en zijn toeleveranciers zijn naar verluidt dichter bij een akkoord over steun van de federale overheid ter waarde van 60 miljard dollar.

Ook Ford Motor (plus 2,7 procent) kon op belangstelling rekenen. Ford meldde te mikken op heropening van zijn Noord-Amerikaanse fabrieken vanaf 6 april. Tegelijkertijd kreeg de automaker een afwaardering van zijn kredietwaardigheid door Standard & Poor’s.

De euro was 1,1048 dollar waard, tegenover 1,1024 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 5,6 procent goedkoper op 23,12 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 26,77 dollar per vat.