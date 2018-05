Hoogste winst in zes jaar voor ArcelorMittal

’s Werelds grootste staalproducent ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal de hoogste winst in zes jaar in de boeken gezet, dankzij de gunstige omstandigheden op de staalmarkt. Dat blijkt uit cijfers die het in Amsterdam genoteerde bedrijf heeft gepubliceerd. De vooruitzichten blijven positief, aldus ArcelorMittal.

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, kwam uit op 2,5 miljard dollar, op een omzet van bijna 19,2 miljard dollar. Daarmee viel het resultaat hoger uit dan analisten hadden verwacht. ArcelorMittal profiteerde met name van de hogere verkoopprijzen van staal. Daarnaast namen de verschepingen licht toe tot 21,3 miljoen ton staal.

Topman Lakshmi Mittal verklaarde in een toelichting dat de wereldwijde staalmarkt dit jaar verder is verbeterd. ArcelorMittal denkt dat de mondiale staalvraag dit jaar met 1,5 tot 2,5 procent toeneemt. In vrijwel alle regio’s zit de vraag naar staal in de lift, geholpen door een grotere vraag uit bijvoorbeeld de bouwsector en machine-industrie. Tegelijkertijd worden de prijzen aangejaagd door de dreiging van importheffingen op staal door de Amerikaanse president Donald Trump.

Het concern meldde verder dat de overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal wordt afgerond. ArcelorMittal kreeg begin deze week groen licht van de Europese Commissie voor de overname, op voorwaarde dat het bedrijf forse desinvesteringen doet. Zo worden onder meer bezittingen rond Luik van de hand gedaan door de staalfabrikant. De onderneming is ook nog in een overnameslag verwikkeld rond het Indiase Essar Steel.

Daarnaast kondigde ArcelorMittal een nieuw dividendbeleid aan. Daarbij zal in 2018 het dividend wordt begonnen met een winstuitkering van 0,10 dollar per aandeel. De prioriteit blijft nog liggen op het verlagen van de schuld. De nettoschuld stond eind maart op 11,1 miljard dollar.