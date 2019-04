Hoogste uitgaven aan radioreclame sinds 2008

De uitgaven aan radioreclame zijn in het eerste kwartaal gestegen tot het hoogste niveau sinds 2008. Dat is voor een groot deel te danken aan onlineradio. Nu luisteraars het aloude medium vaker beluisteren via de digitale weg, wordt radio volgens het Radio Advies Bureau (RAB) ook waardevoller voor adverteerders.

In totaal staken adverteerders in de eerste drie maanden 42,1 miljoen euro in radioreclame, 8,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het overgrote deel van dat geld ging op aan spotjes. Daarnaast ging 3 miljoen euro op aan betaalde programmering in opdracht van adverteerders, ook wel branded content genoemd.

Volgens het RAB, dat de marketing voor alle Nederlandse publieke, commerciële en regionale radiozenders regelt, past toename in een internationale trend. Ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk tasten adverteerders dieper in de buidel voor reclame-uitgaven.