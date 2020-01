Hoogste baas CBS stapt over naar bloedbank Sanquin

Topman Tjark Tjin-A-Tsoi van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt een overstap naar bloedbank Sanquin. Hij zal daar per 1 april de voorzittershamer gaan hanteren.

Tjin-A-Tsoi kwam in april 2014 in dienst van het CBS. Hij kwam destijds over van het Nederlands Forensisch Instituut. Een van zijn eerste taken bij het statistiekbureau was om de nodige bezuinigingen door te voeren. Verder zette hij zich in voor een professionelere manier van communiceren bij het instituut, met meer oog voor de maatschappelijke behoeftes. Zo kwam het CBS onder meer met een nieuwe monitor die een breder inzicht geeft in de staat van de economie en welzijn in Nederland dan de traditionele cijfers van het bruto binnenlands product.

Tjin-A-Tsoi bekleedde eerder functies bij onder meer Ernst & Young, Rabobank en Shell. Hij is gepromoveerd in de theoretische fysica.