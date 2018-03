Hoogleraren willen druk op Shell om klimaat

Pensioenfonds ABP moet Shell laten weten dat het olie- en gasbedrijf zijn klimaatdoelstellingen verder moet aanscherpen. Een groep van 67 Nederlandse hoogleraren dringt daar op aan bij ABP, de grootste Nederlandse aandeelhouder van Shell.

Shell kondigde in november al een uitgebreid pakket aan maatregelen aan om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De plannen waren afgezet tegen andere bedrijven in de sector ambitieus, maar volgens de wetenschappers gaan ze niet ver genoeg en wordt ‘Parijs’ niet gehaald.

Een groep aandeelhouders met de naam Follow This probeert Shell al jaren te bewegen tot een groenere koers. De plannen van Follow This konden echter nimmer op steun rekenen van ABP. Op 22 mei komt de groene resolutie weer voorbij op de aandeelhoudersvergadering van Shell. Volgens Follow This en de groep hoogleraren zijn de plannen aangepast en staat ABP daardoor niets meer in de weg om bij Shell aan te dringen op verdere vergroening.