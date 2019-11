‘Hoog overleg tussen China en VS’

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross heeft maandag naar verluidt een ontmoeting gehad met de Chinese premier Li Keqiang tijdens een top in Bangkok. Die zou hebben plaatsgevonden enkele uren nadat Ross had verklaard dat de VS en China dicht bij de ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord zijn.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zal de ondertekening van een akkoord, als dat ervan komt, ergens in de VS plaatsvinden. Eerder werd Chili als plaats van handelen genoemd, maar de beoogde top later deze maand waar dat zou moeten gebeuren gaat niet door.

Ross bestempelde de overeenkomst eerder als bijzonder ingewikkeld. Volgens hem hebben de VS er voor gezorgd dat iedere partij straks weet waar die aan toe is. Hoewel de minister positief vooruitkeek, hield hij wel een slag om de arm. Volgens hem is er altijd een kans dat het niet lukt.