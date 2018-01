Hoofdredacteur weg bij Friesch Dagblad

Hoofdredacteur Hildebrand Bijleveld van het Friesch Dagblad (FD) legt per 1 februari zijn functie neer. Dat heeft het bestuur van de vereniging Het Friesch Dagblad dinsdag laten weten.

De visie van Bijleveld, die op 1 oktober vorig jaar aantrad als hoofdredacteur, sluit volgens het bestuur niet aan op die van de redactie. Onder meer in overleg met de directie van NDC mediagroep, waar het FD onderdeel van is, heeft Bijleveld besloten te stoppen. Hij blijft wel in dienst van NDC. Over een mogelijke opvolger is nog niets bekend.