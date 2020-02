Hoofdkantoor Uber naar Tripolis-Park aan de Zuidas

Het nieuwe internationale hoofdkantoor van Uber komt aan de Zuidas in Amsterdam. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app betrekt in 2022 het monumentale Tripolis-Park en wordt daar de grootste huurder.

Het hoofdkantoor van Uber is de afgelopen jaren snel gegroeid van 400 naar 1500 werknemers. Het bedrijf zit nu in The Cloud bij het Amstel Station en brengt tot de nieuwe locatie klaar is, nog eens 600 mensen onder in Spaces Westerpark.

Uber begon als taxi-app, maar heeft het dienstenaanbod uitgebreid met onder meer Uber Eats en Uber Freight. Het bedrijf heeft als doel ‘een hulpmiddel voor het dagelijks leven’ te worden. Wereldwijd heeft Uber ruim 27.000 werknemers.

Het complex Tripolis is in de jaren 90 ontworpen door Aldo van Eyck en is een gemeentelijk monument. Het wordt herontwikkeld tot een eco-vriendelijk campusterrein met behoud van de iconische torens. Uber zal 30.000 van de 45.000 vierkante meter in beslag gaan nemen. Ook komen er andere kantoren en betaalbare huurappartementen in.