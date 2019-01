Hoofdkantoor frietfabrikant Lamb Weston/Meijer van Kruiningen naar Breda

Frietfabrikant Lamb Weston/Meijer verplaatst zijn hoofdkantoor van het Zeeuwse Kruiningen naar Breda. Daarnaast bouwt het bedrijf een nieuw technologiecentrum in Bergen op Zoom. De klantenservice blijft in Kruiningen.

Reden voor de verschuiving is de sterke groei van Lamb Weston/Meijer, zo blijkt uit een verklaring op de website. De bestaande kantoren in Kruiningen en Breda zijn te klein om die groei op te vangen. Bovendien verwacht het bedrijf in Breda, waar nog naar een geschikte nieuwe locatie wordt gezocht, gemakkelijker hoog opgeleid personeel aan te kunnen trekken.

Na de herindeling zullen in Kruiningen nog 130 mensen werken, zei een woordvoerster woensdag tegen dagblad BN/De Stem. In Breda komen 140 mensen te werken, op het technologiecentrum in Bergen op Zoom zo’n 40.

Lamb Weston/Meijer telt naast kantoren zes fabrieken: vier in Nederland, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Oostenrijk. Er werken 1400 mensen.