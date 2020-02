Hoofdbrekens bij containerbedrijf Maersk over coronavirus

De vooruitzichten van het Deense A.P. Møller-Maersk voor dit jaar staan onder druk als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De grootste containervervoerder ter wereld maakte de sombere vooruitzichten bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

„De voorspellingen voor 2020 worden beïnvloed door de huidige coronavirusuitbraak in China, die de voorspelbaarheid van dit jaar aanzienlijk heeft verminderd”, liet Maersk weten bij de bekendmaking van de jaarcijfers donderdag. „Omdat de fabrieken in China lang gesloten zijn door het Chinees Nieuwjaar en het coronavirus verwachten we een zwakke start van het jaar.”

Het aangepast bedrijfsresultaat van Maersk voor dit jaar is voorspeld op 5,5 miljard euro. Analisten hadden 5,9 miljard euro voorspeld. Ook in 2019 vielen de resultaten iets lager uit dan verwacht. Het aangepast bedrijfsresultaat bedroeg 5,7 miljard euro. „Ondanks een zwakkere markt hebben we het bedrijf meer winstgevend kunnen maken en hebben we de kasstromen verbeterd”, aldus Maersk-baas Søren Skou.

Behalve van het coronavirus hebben containervervoerders ook last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en een overschot aan aanbod.