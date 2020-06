Hoofd productontwikkeling keert terug bij Facebook

Chris Cox, die meer dan tien jaar lang een van de vooraanstaandste bestuurders was van Facebook, keert terug bij het bedrijf. Hij zal bij Facebook zijn oude rol als hoofd productontwikkeling weer oppakken, meldde de tech-onderneming.

Volgens Cox zijn Facebook en de producten van het socialemediabedrijf nog nooit zo relevant geweest voor de toekomst als nu, zo schreef hij in een blog. „Het is de plek die ik het beste ken en het is de plek die ik heb helpen bouwen. Het beste voor mij nu is om mijn mouwen op te rollen en te helpen.”

Cox hield toezicht op alle apps van Facebook toen hij in maart vorig jaar zijn vertrek aankondigde. Hij zou het niet eens zijn geweest met de beslissing van Facebook om agressiever in te zetten op het versleutelen van berichtgeving. Zijn vertrek destijds was een klap in het gezicht voor topman en vriend Mark Zuckerberg. Hun families zijn jarenlang samen op vakantie geweest.

De terugkeer van Cox komt voor Facebook op een belangrijk moment. Het bedrijf bereidt zich voor op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De verkiezingen van 2016 deden Facebook pijn toen bleek dat de Russen het sociale medium hadden gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Volgens Cox is de wereld de afgelopen maand chaotischer en instabieler geworden. „Dat maakt me alleen maar vastberadener om te helpen”, zo schreef hij.

Sinds het vertrek van Cox combineerde Zuckerberg zijn leidinggevende rol met die van baas van de ontwikkeldivisie. Critici meenden dat Zuckerberg daarmee te veel macht en invloed zou hebben.

Met het oog op de Amerikaanse verkiezingen later dit jaar kondigde Facebook eerder al aan advertenties te verbieden van staat-gecontroleerde entiteiten, puur uit „overvloed van voorzichtigheid”, aldus het bedrijf. Elders zullen deze berichten gelabeld worden. Het grootste sociale netwerk wereldwijd zal onder meer een label plakken op berichten van het Russische Sputnik, Press TV uit Iran en het Chinese Xinhua News, zo viel eerder uit een voorlopige lijst van Facebook op te maken.