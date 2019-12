Hongkong kondigt weer stimuleringspakket aan

De regering van Hongkong kondigt een extra pakket stimuleringsmaatregelen aan. Die moeten de economische schade als gevolg van de politieke onrust in de stadstaat inperken.

De autonome regio besteedt rond de 4 miljard Hongkongse dollars (460 miljoen euro) aan negen maatregelen. Die moeten de pijn verzachten voor bedrijven die lijden onder de straatprotesten, die regelmatig in confrontaties met de politie uitmondden. Daaronder vallen subsidies op water- en rioolrekeningen en vrijstellingen van onroerendezaakbelastingen.

Dit is de laatste in een serie stimuleringsmaatregelen die sinds juni zijn aangekondigd en samen optellen tot 25 miljard Hongkongse dollars. Economen lieten zich eerder kritisch uit over de maatregelen en deden deze af als „peanuts”. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) adviseerde de Hongkongse regering de komende twee jaar 2,5 procent van het bruto binnenlands product te besteden aan stimuleringsmaatregelen. Voordat de nieuwe maatregelen werden aangekondigd, waren de extra uitgaven goed voor 1 procent.