Hongaarse premier Orbán vergelijkt Rutte met communisten

Het optreden van premier Mark Rutte op de EU-top over het coronaherstelfonds en de nieuwe begroting doet denken aan de communistische dictatuur uit de Koude Oorlog, vindt de Hongaarse premier Viktor Orbán. Rutte „haat” zijn Hongaarse collega en Hongarije, stelt Orbán. „Hij valt zó hard aan.”

Nederland en een aantal andere landen willen beletten dat lidstaten die de rechtstaat afbreken, geld krijgen uit het nieuwe fonds dat landen moet helpen op te krabbelen uit de coronacrisis. Landen als Polen en Slovenië en vooral Hongarije willen niet dat deze voorwaarde wordt vastgelegd.

De maatstaven waar Hongarije aan zou moeten voldoen zijn niet helder genoeg, klaagt Orbán. Daardoor zouden andere lidstaten Hongarije al kunnen straffen als het land een verkeerde indruk wekt en is het aan willekeur overgeleverd, zoals onder het communistische regime. Rutte „gebruikt zonder het te beseffen communistische begrippen”.

De onderhandelingen zijn zondagmiddag met wat vertraging hervat. Maar nieuwe voorstellen om de meningsverschillen te overbruggen zijn de regeringsleiders nog niet voorgelegd.

Orbán schat in dat overeenstemming over de rechtstaatkwestie nog „meerdere dagen vergt”. Hij wil desnoods best een week blijven. Als het uiteindelijk stukloopt, „dan is het niet door mij maar door die kerel uit Nederland”.