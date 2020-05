Honderden werknemers bij toeteractie Tata Steel om vertrek topman

Honderden werknemers van Tata Steel Nederland doen in hun auto’s luid toeterend mee met een ‘drive-in- toeteractie’ bij het staalbedrijf in IJmuiden vanwege het plotselinge vertrek van directievoorzitter Theo Henrar. Er wordt gevreesd voor groot banenverlies nu Henrar opstapt.

De demonstranten houden de coronamaatregelen in acht, met mondkapjes en gepaste afstand van elkaar. Maandag waren er al spontane werkonderbrekingen bij Tata Steel in IJmuiden na het nieuws over Henrar. FNV-bestuurder Roel Berghuis verklaarde dat de woede over de gang van zaken bij de werknemers enorm is. Er werken ongeveer 9000 mensen in IJmuiden, op het complex van de vroegere Koninklijke Hoogovens.

Henrar kwam eerder met de vakbonden een werkgelegenheidsgarantie overeen, waardoor er volgens FNV in Nederland tot oktober 2021 geen ontslagen zouden mogen vallen. Berghuis heeft de indruk dat de topman niet vrijwillig opstapt maar min of meer gedwongen afscheid neemt, iets dat door het bedrijf zelf wordt tegengesproken. Hij weet niet of er later op de dag nog meer acties komen.