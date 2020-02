„Honderden miljoenen voor uitkopen boeren”

Om de stikstofcrisis tegen te gaan wil het kabinet enkele honderden miljoenen euro’s steken in het uitkopen van boeren die willen stoppen. Daarnaast krijgen boeren die doorgaan hulp om hun bedrijf te verduurzamen.

Dat zeggen Haagse ingewijden, meldde persbureau ANP dinsdag. Het kabinet wil komende vrijdag een brief naar de Tweede Kamer sturen met de maatregelen voor de agrarische sector. Er ligt nu een conceptplan, waarover deze week nog onder meer met provincies en binnen de coalitie wordt gesproken.

Hoeveel geld er precies wordt vrijgemaakt voor boeren die willen stoppen, is nog niet bekend. Naast de nieuwe regeling, die bedoeld is om de stikstofneerslag van de agrarische sector terug te dringen, overweegt het kabinet om de regeling om geuroverlast van varkenshouderijen tegen te gaan, uit te breiden.

Het kabinet stelde hiervoor 180 miljoen euro beschikbaar en kreeg veel meer aanmeldingen dan verwacht; meer dan 500 boeren meldden zich, terwijl op zo’n 300 was gerekend. Op dit moment worden de aanvragen bekeken. De coalitie wil zoveel mogelijk boeren die aan de voorwaarden voldoen uitkopen, ook als daar extra geld voor nodig is.

Meevaller

Uitkoop op vrijwillige basis, zogeheten warme sanering, is politiek gezien een relatief eenvoudige maatregel voor het kabinet. Gedwongen krimp daarentegen zou grote problemen opleveren. De grote belangstelling voor de saneringsregeling voor varkenshouderijen kan dan ook gezien worden als een meevaller voor het kabinet; het betekent extra stikstofreductie zonder extra pijnlijke politieke keuzes.

Bovendien worden met een sanering meerdere vliegen in een klap geslagen. De regeling voor varkenshouderijen zou stankoverlast moeten verminderen, bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen en de stikstofproblematiek helpen oplossen.

Bouw

Afgelopen november kondigde het kabinet al een reeks maatregelen aan om de bouw weer op gang te krijgen. Daarbij ging het onder meer over het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur tussen 6:00 en 19:00 uur en over een andere samenstelling van veevoer.