Honda bevestigt sluiten enige Britse fabriek

Autofabrikant Honda wil zijn enige Britse fabriek, in Swindon, in 2022 sluiten. De Japanse autobouwer bevestigde het plan, na berichtgeving in verschillende Britse media. Op de locatie werken 3500 mensen.

De fabriek is goed voor circa 10 procent van de totale Britse autoproductie van ruim 1,5 miljoen auto’s. Vorig jaar rolden 160.000 auto’s de fabriek uit, met name van het populaire model Civic. Honda zei onlangs nog dat het de fabriek in Swindon in april zes dagen sluit vanwege de brexit. De automaker wil onder meer mogelijke problemen met de douane tackelen als de Britten uit de Europese Unie zijn gestapt. Ook zou Honda om die reden productie naar voren willen halen en voorraden willen aanleggen.

De Britse overheid is zeer teleurgesteld in de beslissing van Honda om de fabriek te sluiten, aldus handelsminister Greg Clark. Hij sprak van een verwoestende beslissing voor Swindon.