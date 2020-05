Home Depot geeft meer uit aan personeel vanwege coronacrisis

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het afgelopen kwartaal 850 miljoen dollar uitgegeven om zijn werknemers in de coronacrisis bij te staan. Ze kregen extra betaalde verlofdagen en meer geld voor overwerk. Dat zorgde ervoor dat de winst lager uitviel vergeleken met een jaar terug, ondanks sterke verkopen.

Flexwerkers van Home Depot kregen in de periode dankzij extra betaald verlof meer ruimte om beter voor eigen gezondheid of die van hun naasten te zorgen. Ook voor medewerkers ouder dan 65 jaar, die extra kwetsbaar zijn voor Covid-19, werd extra verlof geregeld. Mensen die mantelzorg verlenen of kinderen hebben, konden ook op extra steun rekenen van hun werkgever. Verder was Home Depot geld kwijt aan extra beloning voor medewerkers die in drukke magazijnen en winkels werken. In die locaties is het werktempo hoog en het besmettingsgevaar groter.

Door deze extra uitgaven daalde de winst op jaarbasis van 2,5 miljard dollar naar 2,2 miljard dollar. De omzet steeg wel met 7 procent naar ruim 28 miljard dollar. In veel landen met lockdowns stegen de afgelopen periode de verkopen van doe-het-zelfketens. Veel mensen gebruikten de tijd thuis om hun woning of tuin op te knappen.