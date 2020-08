Home Depot boekt recordomzet dankzij Amerikaanse klussers

Amerikanen zijn het afgelopen kwartaal massaal aan het klussen geslagen tijdens de coronacrisis. Daardoor heeft de Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot een recordomzet geboekt. De verkopen waren nog hoger dan verwacht en namen met bijna een kwart toe op jaarbasis.

In veel landen met lockdowns vanwege de uitbraak van het coronavirus stegen de afgelopen periode de verkopen van doe-het-zelfketens. Veel mensen gebruikten de tijd thuis om hun woning of tuin op te knappen. De omzet van Home Depot liep op naar 38 miljard dollar. Ook de winst nam in het tweede kwartaal op jaarbasis met bijna 25 procent toe naar 4,3 miljard dollar.