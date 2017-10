Hollywood-studio Weinstein werkt aan verkoop

Hollywood-productiebedrijf The Weinstein Company wordt mogelijk verkocht. De studio is getroffen door een groot schandaal rond de inmiddels ontslagen medeoprichter Harvey Weinstein en moest maandag worden gered van grotere financiƫle problemen door een geldschieter.

Weinstein Co., zoals het bedrijf ook wordt genoemd, maakte bekend een onbekend bedrag te hebben ontvangen van investeringsmaatschappij Colony Capital. Ook wordt met de investeerder gesproken over een gehele of gedeeltelijke verkoop van de activiteiten.

Een bestuurslid van Weinstein Co. zei dat de kapitaalinjectie het bedrijf in stabieler vaarwater heeft gebracht. Hoe acuut de problemen van het bedrijf waren is onduidelijk.