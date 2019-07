Hogescholen onderzoeken versnelling van meer duurzame landbouw en veeteelt

Vier groene hogescholen gaan gezamenlijk de komende vier jaar praktijkgericht onderzoek doen om de overgang naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen.

Het gaat om Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool, bleek maandag. De onderzoeken betreffen de vermindering van de sterfte onder jonge dieren, betere zichtbaarheid van duurzame productie bij de consument en een beter bodembeheer met meer koolstofvastlegging.

Onder meer het ministerie van LNV subsidieert de verkenningen. „De groene hogescholen kunnen een grote bijdrage leveren aan de transitie van de agrarische sector in de komende jaren”, aldus minister Carola Schouten. „Zij leiden de ondernemers van de nabije toekomst op. En door het praktijkgerichte onderzoek, dat zij samen met bestaande ondernemers uitvoeren, kunnen zij op korte termijn zorgen voor een omslag bij die ondernemers.”

Diergezondheid

Op het gebied van de duurzame veehouderij gaan twee onderzoeken van start. Het ene onderzoek richt zich op preventieve maatregelen die veehouders kunnen nemen voor een optimale diergezondheid en het terugdringen van sterfte onder jonge dieren. Het andere onderzoek betreft de mogelijkheid om de duurzaamheid op een bedrijf te meten en te vermarkten, bijvoorbeeld met een integraal keurmerk. Het doel hiervan is een betere communicatie met zakelijke afnemers en consumenten, waardoor deze een bewuste keuze voor een duurzaam product kunnen maken.

Door kennis over duurzaam bodembeheer beschikbaar te maken, willen de hogescholen bereiken dat ondernemers meer genegen zijn te kiezen voor klimaatbestendige teelt. Dat houdt in: goed waterbeheer, behoud en verhoging van de biodiversiteit en koolstofvastlegging. Omdat de kennis over duurzaam bodembeheer erg versnipperd is, komen bedrijven nu moeilijk tot een keuze.

Bovendien is de optimale toepassing van beschikbare maatregelen erg afhankelijk van de grondsoort, de regio, het bedrijfstype en zelfs het perceel, zeggen de onderwijsinstellingen.