Hogere winst voor JPMorgan Chase

JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal een hogere nettowinst behaald. Volgens de grootste bank van de Verenigde Staten gemeten naar bezittingen, werd een recordwinst geboekt van bijna 9,7 miljard dollar, een stijging van 16 procent vergeleken met een jaar eerder.

De Amerikaanse bank wijst daarbij vooral op belastingvoordelen. De baten kwamen uit op bijna 29,6 miljard dollar, een stijging met 4 procent. JPMorgan haalde meer inkomsten uit de dienstverlening aan consumenten, zoals de verstrekking van kredieten en creditcards, terwijl ook werd geprofiteerd van de gestegen rente in de VS. Bij de zakenbankactiviteiten zoals de handel in obligaties en aandelen daalden de inkomsten.

Topman Jamie Dimon zei dat de bank nog steeds positief is gestemd over Amerikaanse consumenten, met een gezond vertrouwensniveau, solide banengroei en stijgende lonen. De aangepaste winst per aandeel van JPMorgan viel hoger uit dan analisten gemiddeld hadden voorspeld. Wel liet de bank zich wat voorzichtiger uit over zijn rente-inkomsten over het hele jaar. In de handel voorbeurs op Wall Street staat het aandeel in het rood.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zette over de afgelopen periode een nettowinst in de boeken van 2,4 miljard dollar, een daling van 6 procent op jaarbasis. De inkomsten bedroegen bijna 9,5 miljard dollar, 2 procent minder dan een jaar eerder. Dat kwam mede door lagere opbrengsten uit de handel in obligaties, valuta’s en grondstoffen. Bij de handel in aandelen was wel een plus te zien. Topman David Solomon sprak van bemoedigende resultaten van het financiële concern, met een verhoging van het dividend. Goldman lijkt hoger te openen in New York.