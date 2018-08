Hogere winst staalconcern ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal een hoger resultaat behaald dankzij de verbeterde omstandigheden op de wereldwijde staalmarkt. Dat maakte het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf bekend.

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, bedroeg 3,1 miljard dollar, het hoogste niveau in zeven jaar. Analisten hadden in doorsnee op circa 2,9 miljard dollar gerekend. In het eerste kwartaal was dit 2,5 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2017 kwam de ebitda uit op 2,1 miljard dollar.

De omzet van ’s werelds grootste staalproducent steeg naar 20 miljard dollar, van 19,2 miljard dollar in het voorgaande kwartaal en 17,2 miljard dollar een jaar geleden. De verschepingen van staal gingen op kwartaalbasis met bijna 2 procent omhoog tot 21,8 miljoen ton.

Topman Lakshmi Mittal stelde in een toelichting dat de resultaten bemoedigend zijn en de structurele verbetering van de wereldwijde staalindustrie en bij ArcelorMittal zelf weergeven. De verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar zijn positief, aldus de topman. De onderneming gaf aan dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar waarschijnlijk wat sterker gaat groeien dan eerder gedacht.