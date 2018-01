Hogere winst staalbedrijf ArcelorMittal

ArcelorMittal heeft in 2017 geprofiteerd van de verbeterde marktomstandigheden in de staalindustrie. De grootste staalfabrikant ter wereld boekte een hogere winst en omzet dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het in Amsterdam genoteerde concern.

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf, bedroeg 8,4 miljard dollar (6,8 miljard euro), tegen 6,3 miljard dollar een jaar eerder. Dat is het hoogste niveau sinds 2011. De omzet steeg naar 68,7 miljard dollar van 56,8 miljard dollar in 2016. ArcelorMittal verscheepte vorig jaar 85,2 miljoen ton staal, een groei met 1,6 procent.

ArcelorMittal verwacht dat de vraag naar staal sterk blijft. Topman Lakshmi Mittal wijst wel op de overcapaciteit in de staalmarkt en oneerlijke handelspraktijken in de sector. Daarbij doelt hij op de import van goedkoop Chinees staal op de Europese markt.

De kapitaalinvesteringen worden voor dit jaar geraamd op 3,8 miljard dollar, onder meer voor projecten in Mexico en Italië. In 2017 bedroegen de investeringen nog 2,8 miljard dollar.

Het concern kondigde verder een nieuw dividendbeleid aan, dat op de vergadering in mei aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd. Het bedrijf begint met een dividend van 0,10 dollar per aandeel in 2018. ArcelorMittal schrapte het dividend in 2015 omdat het zijn schulden wilde verlagen. De nettoschuld van het bedrijf stond eind vorig jaar op 10,1 miljard dollar.