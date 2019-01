Hogere winst Delta, maar last van shutdown

Ondanks gestegen brandstofkosten heeft Delta Air Lines afgelopen jaar de omzet en winst opgevoerd. De partner van Air France-KLM waarschuwde wel dat de shutdown van de Amerikaanse overheid de resultaten in het huidige kwartaal negatief kunnen beïnvloeden.

Delta boekte afgelopen jaar een omzet van 44,4 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 41,1 miljard dollar. Uiteindelijk hield de luchtvaartmaatschappij daaruit een nettowinst van 3,9 miljard over. In 2017 bedroeg de nettowinst 3,2 miljard dollar.

De shutdown van de Amerikaanse overheid heeft gevolgen voor de vraag naar vliegreizen in het eerste kwartaal. Dat beperkt weer de mogelijkheid voor Delta om de ticketprijzen te verhogen.

Voor heel 2019 verwacht het bedrijf nog wel een winstgroei van meer dan 10 procent. Ook richt het bedrijf zich op een beperkte kostengroei. Delta denkt bovendien enigszins te kunnen profiteren van de gedaalde kerosineprijzen.