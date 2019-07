Hogere verkopen bij McDonald’s

De restaurants van McDonald’s hebben in het tweede kwartaal meer hamburgers, frietjes en andere producten verkocht. De wereldwijde verkoop in restaurants die minstens dertien maanden zijn geopend, steeg met 6,5 procent. Daarmee voerde de Amerikaanse fastfoodketen al zestien kwartalen op rij de wereldwijde verkoop op.

In de Verenigde Staten was sprake van een verkoopgroei met 5,7 procent en in de rest van de wereld was een plus van 6,6 procent te zien, geholpen door goede prestaties in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. McDonald’s heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van modernisering van de keten en uitbreiding van het aanbod, met bijvoorbeeld meer ontbijtproducten. Topman Steve Easterbrook sprak van sterke kwartaalprestaties.

De totale omzet voor McDonald’s bedroeg 5,3 miljard dollar, onveranderd vergeleken met een jaar eerder. Dat komt mede door verkoop van vestigingen aan franchisenemers. Door eigen vestigingen af te stoten, hoopt de multinational kosten te besparen en winstgevender te worden. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal ruim 1,5 miljard dollar.